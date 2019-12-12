IPhone 4 признан самым величайшим гаджетом десятилетия

Рейтинг величайших гаджетов десятилетия составило издание The Verge. В списке представлено 100 гаджетов, а возглавляет его IPhone 4.

Именно этот смартфон признали величайшим гаджетом десятилетия. Его выпустили в 2010 году и в результате он получил звание самого красивого, инновационного и влиятельного смартфона на рынке.

Тогда аппарат стал первым, получившим корпус с использованием стекла и металла, инновационный процессор А4, а также удобную операционную систему и Retina-дисплей.

Следом за американским смартфоном оказалась смарт-колонка Amazon Echo. Этот гаджет является одним из самых продаваемых на рынке США в своем сегменте.

В тройке составленного рейтинга располагается MacBook Air, а еще в первой десятке величайших гаджетов стоит отметить AirPods Pro, Apple Watch 3, Samsung Galaxy S6 и Tesla Model S.

Электрокар оказался на пятой строчке списка. В списке величайших еще присутствует селфи-палка, спиннер, а также очки Google Glass.