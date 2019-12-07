В этом году были представлены подобные смартфоны, но пользователи оказались не готовы к такому решению, поэтому серийные версии таких устройств так и не появились.

Теперь известный инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что iPhone 2021 года выйдет в корпусе без разъёмов и отверстий.

Возможно уже в 2021 году такого типа устройство окажется интересным решением и будет новой тенденцией на рынке. Впрочем, пока это всего лишь никак неподтвержденные слухи.

Если верить инсайдеру, то в iPhone 2021 года не получит физического разъёма для зарядки, и замены Lightning на USB-C, как предполагали ранее, не произойдет.

Зарядка смартфона в таком случае будет осуществляться беспроводным способом. Смартфоны американской компании поддерживают беспроводную зарядку начиная с iPhone 8 и X.