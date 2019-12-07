iPhone 2021 года выйдет в корпусе без разъёмов и отверстий

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.72 EUR/RUB: 70.76 BTC/USD: 7545.36

7 : суббота

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

iPhone 2021 года выйдет в корпусе без разъёмов и отверстий

07.12.2019 12:39

В этом году были представлены подобные смартфоны, но пользователи оказались не готовы к такому решению, поэтому серийные версии таких устройств так и не появились.
Теперь известный инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что iPhone 2021 года выйдет в корпусе без разъёмов и отверстий.

Возможно уже в 2021 году такого типа устройство окажется интересным решением и будет новой тенденцией на рынке. Впрочем, пока это всего лишь никак неподтвержденные слухи.

Если верить инсайдеру, то в iPhone 2021 года не получит физического разъёма для зарядки, и замены Lightning на USB-C, как предполагали ранее, не произойдет.

Зарядка смартфона в таком случае будет осуществляться беспроводным способом. Смартфоны американской компании поддерживают беспроводную зарядку начиная с iPhone 8 и X.

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги