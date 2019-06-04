IPhone 2019 получат минимум 128 ГБ встроенной памяти

Наряду с новыми данными о смартфонах были опубликованы новые фотографии чехлов.

Зарубежные инсайдеры сообщили, что в IPhone 2019 компания установит минимум 128 ГБ встроенной памяти, тогда как актуальные модели смартфонов имеют минимум 64 ГБ ПЗУ.

Фотографии чехлов для смартфонов в очередной раз подтверждают наличие квадратного блока камеры на задней панели, в котором у старших моделей будет тройная, а у младшей двойная камера.

Официальная презентация новинок 2019 года состоится в сентябре.