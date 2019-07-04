iPhone 2019 года могут получить поворотную камеру

Инсайдер в Twitter опубликовал интересное сообщение, в котором говорится, что в новых смартфонах могут установить «камеру-перевертыш».

Данная информация не является официальной, поэтому верить ей не стоит.

Дело в том, что ранее ряд авторитетных инсайдеров показывали макеты и чертежи новых iPhone, где не было упоминаний о выдвижной камере.

Тогда инсайдеры показывали модели с дизайном прошлогодних моделей, где присутствует «монобровь», но на задней панели показывали квадратную камеру.

Похоже новые данные, это лишь предположение инсайдера, учитывая возрастающую популярность выдвижных и поворотных камер.