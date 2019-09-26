Не успели выйти на рынок новые iPhone 11, как в Сети стали появляться первые сообщения о следующем поколении смартфонов, которые будут представлены только во втором полугодии 2020 года.

iPhone 12 показали на первом изображении без «козырька».

Источником изображения стал инсайдер @BenGeskin, который уверяет, что будущий смартфон будет оснащен экраном 6,7 дюйма и в нем не будет «козырька» или как еще называют вырез – «моноброви».

Вместо этого на экране будет очень тонкая рамка, в которую якобы компания сможет уместить все датчики, Face ID и камеру. Рамки в смартфоне будут одинаковые.

Но стоит вспомнить, что недавно известный аналитик Мин Чи-Куо заявил, что в айфонах будет дизайн от iPhone 4.