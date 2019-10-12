Только в прошлом месяце было представлено новое поколение iPhone, но уже в Сети регулярно публикуют различную информацию о моделях 2020 года.

Еще до презентации iPhone 11 стало известно, что аппараты не будут революционными и они по сути не изменились в сравнении с предшественниками, но получили обновленные характеристики и дополнительный модуль к камерам.

При этом такие изменения оказались успешными, так как смартфоны стали продаваться лучше моделей 2018 года.

При этом уже в 2020 году будет представлено следующее поколение устройств, которые обещают стать революционными.

Новинкам приписывают новые возможности и технологии, а соответственно они окажутся и дороже.

Однако по мнению некоторых аналитиков, iPhone 12 может стать самым дорогим смартфоном в истории Apple.

В частности, минимальная стоимость смартфона может преодолеть психологический рубеж в 1 200 долларов.