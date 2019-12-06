Снижение стоимости на флагманский смартфон в России зафиксировали специалисты hi-tech.mail.ru.

По их информации iPhone 11 Pro в России подешевел на 20 тысяч рублей и теперь некоторые продавцы предлагают его по цене 70 тысяч рублей.

При этом на старте продаж его стоимость составляла 90 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев цены упали до важной отметки.

Напомним, что новое поколение iPhone 11 Pro имеет процессор Apple A13, 6 ГБ оперативной памяти, а также работает под управлением iOS 13.

Главными отличиями от предшественника стали производительности и автономность, а также улучшенная камера.