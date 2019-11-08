iPhone 11 Pro Max возглавил обновленный рейтинг Роскачества

В обновленном рейтинге появился новый лидер, а также в исследовании упомянули новый складной смартфон.

iPhone 11 Pro Max возглавил обновленный рейтинг лучших смартфонов по версии Роскачества. Новый смартфон заработал по результатам тестов 4,327 баллов.

Специалисты отметили, что эта модель в сравнении с предшественниками стала лучше по ряду параметров. При этом качество музыки, звонков, навигации и блокировки не сильно изменилось.

Что касается складного смартфона Samsung Fold, то в Роскачестве он получил общую оценку 3,972 балла. Было отмечено, что экран этой модели серьезно доработали и к нему теперь претензий не много. Тем не менее дисплей смартфона заработал 3,615 баллов.

Не очень высокую оценку в Роскачестве объяснили тем, что в экране не самая лучшая читабельность особенно при солнечном свете.

В обновленном рейтинге появился и смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, из преимуществ которого отметили высокую производительность и хорошую автономность, а кот камера в нем заработала средний балл.