iPhone 11 Pro Max резко упал в цене до 77 тыс рублей

Как правило, цену снижают продавцы, но не сама компания Apple. На официальном сайте американской компании iPhone 11 Pro Max стоит также, как и на старте продаж.

При этом в столичном регионе некоторые продавцы «яблочных» смартфонов цены на iPhone 11 Pro Max снизили до 77 тыс. рублей за самую младшую версию.

Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max с 64 ГБ памяти составляет 99 990 рублей. Таким образом, при покупке нового смартфона можно сэкономить 23 тыс. рублей.

Как долго продержится такая цена на iPhone 11 Pro Max пока неизвестно. Напомним, iPhone 11 Pro Max получили экран диагональю 6,5-дюйма, высокопроизводительный процессор Apple A13 и 6 ГБ оперативной памяти.

Также в аппарате впервые установили тройную камеру с датчиками на 12 Мп.

