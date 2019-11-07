Самый дорогой флагман 2019 года уже начала падать в цене. Чуть более месяца назад модель в версии с 512 ГБ встроенной памяти предлагалась по цене 132 тыс. рублей.

Однако теперь аппарат можно найти за 100 тысяч рублей. Таким образом, iPhone 11 Pro Max подешевел в России на 30 тысяч рублей, сообщают специалисты hi-tech.mail.ru.

В первую очередь искать низкую цену на аппарат стоит в Москве, где за счет большой конкуренции, стоимость устройств снижают.

Напомним, что смартфон оснащен процессором Apple A13 и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Также в модели есть 6,5-дюймовый экран и тройная основная камера.