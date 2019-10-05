iPhone 11 Pro Max назвали лучшим смартфоном на мировом рынке

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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iPhone 11 Pro Max назвали лучшим смартфоном на мировом рынке

05.10.2019 21:39

Лучшим среди всех смартфонов на рынке iPhone 11 Pro Max был признан специалистами Consumer Reports.
В последнем отчете Consumer Reports новый iPhone 11 Pro Max оказался на верхней строчке. Аппарат был протестирован экспертами на автономность, а также была проверена работа камеры.

Как рассказали в Consumer Reports, во время теста аккумулятора было зафиксировано время автономной работы 40,5 часов, что оказалось на 29,5 часа больше, чем у предшественника.

Также тестировали iPhone 11 Pro и iPhone 11, у которых автономность составила 34 и 28 часов соответственно.

Камера iPhone 11 Pro Max получила высший балл, а особо отметили и процессор A13 Bionic, с которым устройства работают быстрее, чем флагманы на Android.

Модели iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 достойно выдержали и тест на прочность, а вот к недостаткам отнесли отсутствие поддержки сетей пятого поколения.

Впрочем, стоит отметить, что iPhone возглавил рейтинг Сonsumer Reports впервые за последние несколько лет. Ранее лидером рейтинга был Samsung Galaxy Note9.

Новый iPhone 11 Pro Max стал самым «живучим» смартфоном

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