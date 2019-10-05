iPhone 11 Pro Max назвали лучшим смартфоном на мировом рынке

Лучшим среди всех смартфонов на рынке iPhone 11 Pro Max был признан специалистами Consumer Reports.

В последнем отчете Consumer Reports новый iPhone 11 Pro Max оказался на верхней строчке. Аппарат был протестирован экспертами на автономность, а также была проверена работа камеры.

Как рассказали в Consumer Reports, во время теста аккумулятора было зафиксировано время автономной работы 40,5 часов, что оказалось на 29,5 часа больше, чем у предшественника.

Также тестировали iPhone 11 Pro и iPhone 11, у которых автономность составила 34 и 28 часов соответственно.

Камера iPhone 11 Pro Max получила высший балл, а особо отметили и процессор A13 Bionic, с которым устройства работают быстрее, чем флагманы на Android.

Модели iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 достойно выдержали и тест на прочность, а вот к недостаткам отнесли отсутствие поддержки сетей пятого поколения.

Впрочем, стоит отметить, что iPhone возглавил рейтинг Сonsumer Reports впервые за последние несколько лет. Ранее лидером рейтинга был Samsung Galaxy Note9.