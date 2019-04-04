iPhone 11 показали на новом рендерном видео

Рендернный видеоролик создал дизайнер Хасан Каймак, который предположил, как будет выглядеть следующее поколение американского смартфона с дизайном предшественника, но с нововведениями 2019 года.

Напомним, что презентация iPhone 11 состоится традиционно осенью, а к тому времени появится немало разных слухов о новинке и рендеров.

Пока многие инсайдерские данные сходятся на том, что в смартфоне будет тройная камера, а глянцевое стекло заменят на матовой, при этом дизайн ему достанется от предшественника.

С учетом последних слухов Хасан Каймак и создал рендеры.