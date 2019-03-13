О новых IPhone 2019 года в Сети стало появляться немало сообщений, основанных как на слухах, так и на патентах компании.

Безусловно новые IPhone каждый год являются одними из самых ожидаемых аппаратов года, ведь многие ждут чего-то новенького и инновационного.

Между тем, IPhone 11 c iOS 13 и тёмной темой представили на рендерах в Сети. Рендерные изображения были подготовлены изданием PhoneArena, которые решили показать, как бы мог выглядеть смартфон нового поколения с темной темой и как это будет смотреться.

Ранее сообщалось, что iPhone 11 получит такой же дизайн, как у предшественника, в том числе и стеклянную заднюю панель, а также рамку из нержавеющей стали, при этом вырез вверху экрана должен стать тоньше.

К тому же одним из ярких изменений станет наличие тройной камеры, где третий модуль будет 3D.