IPad Pro последнего поколения подешевели на 200 долларов

IPad Pro последнего поколения подешевели на 200 долларов12.09.2019 19:02
Некоторые ждали, что 10 сентября Apple представит два планшета — iPad и iPad Pro, но у производителя свои планы и он показал только новое поколение самого дешевого iPad.
Ожидается, что до конца года будет показан новый и iPad Pro, но не исключено, что это произойдет в начале 2020 года.
Пока же Apple только снизила цену планшета iPad Pro, причем скидка предоставляется только на самую дорогую модификацию с 1 ТБ памяти. Ее теперь предлагают на 200 долларов дешевле, чем на старте продаж.
Теперь версия профессионального планшета с 11-дюймовым дисплеем в топовом исполнении стоит 1350 долларов, а 12,9-дюймовая версия обходится 1550 долларов.
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