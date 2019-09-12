IPad Pro последнего поколения подешевели на 200 долларов

Некоторые ждали, что 10 сентября Apple представит два планшета — iPad и iPad Pro, но у производителя свои планы и он показал только новое поколение самого дешевого iPad.

Ожидается, что до конца года будет показан новый и iPad Pro, но не исключено, что это произойдет в начале 2020 года.

Пока же Apple только снизила цену планшета iPad Pro, причем скидка предоставляется только на самую дорогую модификацию с 1 ТБ памяти. Ее теперь предлагают на 200 долларов дешевле, чем на старте продаж.

Теперь версия профессионального планшета с 11-дюймовым дисплеем в топовом исполнении стоит 1350 долларов, а 12,9-дюймовая версия обходится 1550 долларов.