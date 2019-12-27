iPad Pro 2020 года показали на качественных рендерах

Новое поколение планшетов от американской компании будет представлено весной 2020 года.



Об устройствах стали появляться новые подробности, а инсайдер Onleaks между тем распространил качественные рендерные изображения гаджета.

iPad Pro 2020 года выполнили в стиле iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, включая камеру на задней панели, которая выступает и имеет уже три модуля.

Уже известно, что iPad Pro 2020 будет представлен двумя моделями с экранами 11 и 12,9 дюйма.

На лицевой стороне изменений в плане дизайна не произойдет и вокруг экрана по-прежнему останутся черные рамки. В планшетах установят процессор Apple A13X. Другие характеристики пока неизвестны.