Предположительно новый планшет и другие новинки от Apple будут представлены в конце этого месяца.

Ранее iPad Pro показывали на рендерных изображениях, а теперь iPad Pro 2019 с тройной камерой появился на «живых» фотографиях, распространенных в Сети.

На них представлен планшет с 12,9-дюймовым экраном, в котором камеру выполнили в стиле смартфона iPhone 11 Pro.

Как известно, у нового iPad Pro будет и вариант с 11-дюймовым экраном. В камере устройства будет широкоугольный, сверхширокоугольный датчики и телеобъектив.

В остальном iPad Pro 2019 практически не будет отличаться от предшественника.