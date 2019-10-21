Инженеры создали чехол для смартфона из «человеческой кожи»

Чехол выполнен из материала с названием Skin-On, который представляет собой искусственную человеческую кожу.

Впрочем, инженеры из Франции создали новый материал, позволяющий создавать не только чехлы для смартфонов, но и тачпады для ноутбуков или ремешки для смарт-часов.

Сам материал эластичный и чувствительный, что позволяет ему определять касания, щипки, поглаживания и силу давления.

Из Skin-On уже создан чехол для смартфона, проведя пальцами по которому можно смотреть меню смартфона, а щипком с кручением можно регулировать громкость.

Искусственная кожа представляет собой медную проволоку с покрытой слоями кремния.