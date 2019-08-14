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Интерьерные телевизоры Samsung The Serif появились в продаже в России

14.08.2019 00:41

С13 августа в России для заказа стали доступны интерьерные телевизоры The Serif, которые предлагаются с диагоналями 43, 49 и 55 дюймов.
Над дизайном Samsung The Serif работали французские промышленные дизайнеры, которые создали панель с возможностью устанавливать по центру комнаты, так как ее задняя панель получила фактурную поверхность со скрытыми интерфейсами для подключения.


В целом новинки комплектуют высокими ножками, которые позволяют устанавливать телевизор сразу на пол.

QLED-дисплей The Serif на квантовых точках поддерживает HDR10+ и не выгорает, поэтому на дисплее постоянно могут отображаться статичные изображения.

К тому же панель получила фирменный режим Ambient, через который ведется подстройка телевизора под фактуру или цвет стены.

Еще на экране телевизора может показываться погода, различные заставки, фото и изображения, в том числе и знаменитые произведения искусств.


Еще The Serif оснащен функцией AirPlay2, а через нее на экране можно смотреть контент, запущенный на устройствах Apple. Кроме этого в телевизор встроили приложения Apple TV.

В России The Serif с 43-дюймовым экраном стоит 69 990 рублей, за 49-диагональ корейская компания просит 89 990 рублей, а самая большая – 55 оценивается в 109 990 рублей.

При заказе интерьерных телевизоров The Serif покупатели еще получат скидку в 20% на следующую покупку.

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