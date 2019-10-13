Intel завершает выпуск своих процессоров Intel Core i7

Компания Intel официально заявила о прекращении выпуска настольных процессоров Core седьмого поколения.

Продажи и производство будет прекращено практически всех процессоров этого поколения, а список уже опубликован в «Уведомлении об изменении продукта» номер 117180-00.

Выпуск прекращается процессоров для настольных ПК (Kaby Lake), в том числе Core i3, Core i5, Core i7, Pentium и Celeron, которые производят по 14 Нм техпроцессу.

В апреле следующего года на заводах будут выпущены последние экземпляры, а продажи планируют прекратить осенью.