Intel заблокировала возможность снижать напряжение на процессоре

Intel и Microsoft совместно договорились заблокировать возможность снижения напряжения на процессорах.

Это в Intel решили сделать после того как была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к данным пользователя путем принудительного снижения подачи напряжения на процессор.

Некоторые пользователи снижали напряжение на чипе с целью оптимизации работы системы и избежания троттлинга при перегреве чипа.

Теперь данные функции заблокированы как через саму ОС, так и через микрокод.

Но пользователи уже нашли способ, как обойти внесённые изменения, а инструкции уже есть на форуме TechPowerUp.