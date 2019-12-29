Intel заблокировала возможность снижать напряжение на процессоре

Intel заблокировала возможность снижать напряжение на процессоре30.12.2019 01:00
Intel и Microsoft совместно договорились заблокировать возможность снижения напряжения на процессорах.
Это в Intel решили сделать после того как была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к данным пользователя путем принудительного снижения подачи напряжения на процессор.
Некоторые пользователи снижали напряжение на чипе с целью оптимизации работы системы и избежания троттлинга при перегреве чипа.
Теперь данные функции заблокированы как через саму ОС, так и через микрокод.
Но пользователи уже нашли способ, как обойти внесённые изменения, а инструкции уже есть на форуме TechPowerUp.
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