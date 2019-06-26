Известно, что патенты, а также сам бизнес Intel, будут проданы отдельно, но в компании не исключают, что возможно все продадут сразу, если найдется покупатель, который предложит выгодную цену.

Как сообщается, Intel выставит на аукцион свои патенты, связанные с 5G.

Всего у компании насчитывается почти 8 500 патентов, из которых порядка 1 700 патентов связаны с беспроводными сетями, а остальные с 3G, 4G и 5G.

Есть данные, что некоторые активы Intel может приобрести компания Apple, которая ведет разработку собственного модема.