Intel снизила цены на дорогие процессоры Xeon Scalable

AMD у компании Intel за последние два года забрала хорошую долю рынка, а в некоторых странах она даже обогнала ее по продажам.

Intel пока не может достойно ответить конкуренту, и единственное что она сейчас может, так это снижать цены на свою продукцию, впрочем, это она и делает.

Так, новые процессоры Core X вышли вдвое дешевле прошлой серии. Были еще снижены цены на серию Xeon, а теперь очередь добралась до чипов Xeon Scalable с поддержкой большого количества ОЗУ.

Теперь самый дорогой Xeon Platinum 8280L предлагают за 13 012 долларов вместо 17 906 долларов.

Вдвое подешевле еще Xeon Gold 5215L. Помимо этого, компания пересмотрела линейку Xeon Scalable, и убрала из нее серию M, оставив только чипы с индексом L и обычные.