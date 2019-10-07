Intel резко снизила цены на процессоры девятого поколения

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.03 EUR/RUB: 71.35 BTC/USD: 7981.99

7 ноября : понедельник

ТОП новости

Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Intel резко снизила цены на процессоры девятого поколения

07.10.2019 21:08

Intel пересмотрела ценовую политику своей продукции и снизила цены на восемь моделей процессоров девятой серии.
На такой шаг компания пошла после того как AMD со своей продукцией удалось увеличить долю на рынке процессоров, тем самым уменьшив долю Intel.

Ранее сообщалось, что компания намерена увеличить объём рекламы процессоров Intel, но не снижать цены на них.

Новый прайс-лист показывает, что компания все-таки решилась изменить цены. Девятая серия процессоров с отключённым графическим ускорителем теперь стоить дешевле на 25 долларов.

Теперь процессор Core i3-9100F оценен в 97 долларов, а самый дорогой Core i9-9900KF предлагают за 463 доллара.

Другие модели теперь оцениваются: Core i5-9400F – 157 долларов; Core i5-9500F — 167 долларов; Core i7-9700F — 298 долларов; Core i3-9350KF — 148 долларов; Core i5-9600KF — 237 долларов; Core i7-9700KF — 349 долларов.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги