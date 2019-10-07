Intel резко снизила цены на процессоры девятого поколения

Intel пересмотрела ценовую политику своей продукции и снизила цены на восемь моделей процессоров девятой серии.

На такой шаг компания пошла после того как AMD со своей продукцией удалось увеличить долю на рынке процессоров, тем самым уменьшив долю Intel.

Ранее сообщалось, что компания намерена увеличить объём рекламы процессоров Intel, но не снижать цены на них.

Новый прайс-лист показывает, что компания все-таки решилась изменить цены. Девятая серия процессоров с отключённым графическим ускорителем теперь стоить дешевле на 25 долларов.

Теперь процессор Core i3-9100F оценен в 97 долларов, а самый дорогой Core i9-9900KF предлагают за 463 доллара.

Другие модели теперь оцениваются: Core i5-9400F – 157 долларов; Core i5-9500F — 167 долларов; Core i7-9700F — 298 долларов; Core i3-9350KF — 148 долларов; Core i5-9600KF — 237 долларов; Core i7-9700KF — 349 долларов.