Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE

В коде графического драйвера от компании Intel было обнаружено упоминание будущих видеокарт XE.

Информацию обнаружили в драйвере 26.20.16.9999, где есть обозначениями DG1 и DG2, что переводится как discrete graphics.

В DG2 цифра указывают на количество исполнительных блоков, а вот в DG1 такая информация отсутствует.

Предполагается что эта версия дискретной видеокарты будет предназначена для серверных.

Напомним, Intel после длительного перерыва решила снова вернутся на рынок дискретных видеоадаптеров, и в прошлом месяце она уже показала на видео свою новую видеокарту.