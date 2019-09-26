Intel представила новый SSD с более быстрой памятью QLC NAND

Компания Intel показала сравнительные тесты своего нового SSD накопителя Intel SSD 665P.

Сравнение проводили на одинаковых ноутбуках ASUS, но в одном был установлен Intel SSD 660p, а во втором более современное решение.

Стоит отметить, что оба SSD накопителя объёмом 1 ТБ, но прошлая версия создана на 64-слойной флеш-памяти, а новый накопитель на 96-слойной флеш-памяти Intel QLC 3D NAND.

Демонстрацию работы накопителей проводили через программу CrysalDiskMark 7 Beta 2. В целом новый накопитель показал прирост последовательного чтения на 48%, а записи на 42%.

С производным доступом показатели выросли на 32% и 28% соответственно. SSD накопители Intel SSD 665P и Intel SSD 660P созданы на одном контролере Silicon Motion SM2263.