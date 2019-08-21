Intel представила новые процессоры Comet Lake

Intel представила новую линейку процессоров, которые ориентированы на компактные ноутбуки, планшеты и ноутбуки-трансформеры.

Новое семейство десятого поколения Intel Comet Lake представлено моделями Y и U.

Они выполнены на 14 нм техпроцессе, и если Y разработали для планшетов и ноутбуков-трансформеров, то U-серия создана уже для мощных компактных ноутбуков.

В целом Comet Lake будет продаваться одновременно с линейкой Ice Lake, которая служит для топовых ноутбуков с высокой производительностью и улучшенной графикой.

В серию Comet Lake вошли Core i3, i5 и i7. Все чипы поддерживают ОЗУ LPDDR4x, LPDDR3, DDR4, беспроводной модуль Wi-Fi 6 и скоростные порты Thunderbolt 3.