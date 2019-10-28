Intel представила флагманский Core i9 за 513 долларов

Intel представила новый процессор, который по цене оказался значительно дешевле, чем ожидалось.

Новый чип Core i9-9900KS будет самым мощным решением в линейке платформы LGA 1151. Но на самом деле новый продукт является разогнанной версией Core i9-9900K.

Core i9-9900KS на всех ядрах способен работать на частоте 5 ГГц. В чипе используется восемь ядер с поддержкой Hyper-Threading. Потребления энергии процессора пока не называют.

Но было отмечено, что Core i9-9900KS будет выпускаться только некоторое время. По сути это ограниченная серия, которая станет доступна с 30 октября по рекомендованной розничной цене 513 долларов.

Сколько будет производиться представленная платформа в компании не уточнили.