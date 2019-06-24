Intel показала на видео свою новую видеокарту

Intel ранее уже выпускала видеокарты под своим брендом, но тогда это оказался провальный продукт.

Теперь производитель, которого многие знают, как разработчик процессоров и других чипов, намерен выйти на рынок с самой красивой в мире видеокартой.

Китайское подразделение Intel в социальной сети Weibo опубликовало ролик, в котором демонстрируют 3D-модель видеокарты.

Дизайн модуля очень сильно отличается от подобных решений от AMD и Nvidia. В видеоускорителе использовали футуристичный дизайн, голубую подсветку и вентиляторы охлаждения установленные в колодцах.

В ролике видно, что графическая система получит три выхода DisplayPort и один HDMI. Технические данные модели пока не раскрывают, так как новый продукт будет представлен только в 2020 году.