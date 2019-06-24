Intel показала на видео свою новую видеокарту

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.13 EUR/RUB: 71.35 BTC/USD: 10855.4

24 июля : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Intel показала на видео свою новую видеокарту

24.06.2019 20:41

Intel ранее уже выпускала видеокарты под своим брендом, но тогда это оказался провальный продукт.

Теперь производитель, которого многие знают, как разработчик процессоров и других чипов, намерен выйти на рынок с самой красивой в мире видеокартой.

Китайское подразделение Intel в социальной сети Weibo опубликовало ролик, в котором демонстрируют 3D-модель видеокарты.

Дизайн модуля очень сильно отличается от подобных решений от AMD и Nvidia. В видеоускорителе использовали футуристичный дизайн, голубую подсветку и вентиляторы охлаждения установленные в колодцах.

 

В ролике видно, что графическая система получит три выхода DisplayPort и один HDMI. Технические данные модели пока не раскрывают, так как новый продукт будет представлен только в 2020 году.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги