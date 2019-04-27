Intel объяснила почему не будет выпускать 5G-модемы для смартфонов

Компания Intel объяснила, почему отказалась от дальнейшей разработки 5G модемов для смартфонов.

Генеральный директор компании Боб Свон пообщался с журналистами Wall Street Journal.

По словам представителя, в связи с тем что Apple и Qualcomm помирились, Intel просто нет необходимости выпускать модемы и продавать их.

Вместо развития модемов корпорация намерена вкладывать инвестиции в бизнес, связанный с сетевой структурой сетей пятого поколения.

Intel до 2020 года перед своими потребителями выполнит все заказы по поставке 4G-модемов, но запускать в производство следующую линейку продукции не будет.

Не исключено, что Intel подразделение, которое занимается модемами, вообще продаст.