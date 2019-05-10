Intel: ноутбуки с гибким дисплеем появятся в 2021 году

Сейчас устройства с гибким экраном разрабатывают только производители смартфонов, но новый тип дисплеев можно использовать не только в телефонах, но также и ноутбуках и телевизорах. Стоит отметить, что LG уже выпустила телевизор с гибким экраном. Издание Nikkei Asian Review со ссылкой на представителя Intel сообщило, что в 2021 году появятся ноутбуки с гибким экраном.

Возможности и ограничения складных экранов сейчас изучают на конференции в Тайбэе.

Intel с другими компания сейчас ведут разработку мобильной техники с гибкими экранами, причем сотрудничество ведется с BOE Technology Group, Sharp, LG Display и Samsung Display.

Пока все разработки находятся на ранних стадиях.