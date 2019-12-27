Intel не спешит выпускать ноутбуки со складными экранами

Производители смартфонов уже начали осваивать гибкие экраны, и на рынке уже представлено четыре серийных смартфона с гибким экраном.

В 2020 году их список значительно расширится, но в следующем году не стоит ждать появление ноутбуков с гибкими экранами.

Как сообщает источник, Intel пока не спешит осваивать и продвигать технологии, которые позволят производителям выпускать ноутбуки с гибкими экранами.

Инсайдер написал, что компания не спешит по ряду причин, и одна из них это недостаточные объёмы производства гибких экранов.

Напомним, в начале января следующего года на выставке CES 2020 Intel покажет новую систему охлаждения, которая позволит отказаться от вентиляторов, и создать еще более тонкие ноутбуки.