Intel намерена снизить цены на свои процессоры

Intel решила снизить стоимость на свои процессоры для конкуренции с решениями от AMD.

По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.

По данным ресурса, цены опустят до 15%. К примеру, Core i7-9700K будет стоить около 330 долларов, а флагманский Core i9-9900K может подешеветь до 450 долларов.

DigiTimes сообщает, что производителей материнских плат уже предупредили о снижение стоимости Intel CPU.