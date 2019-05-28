Intel на выставке Computex 2019 показала 10-нанометровые процессоры

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28 июня : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Intel на выставке Computex 2019 показала 10-нанометровые процессоры

28.05.2019 13:10

Intel представила новое поколение процессоров Core, созданных по 10-нм техпроцессу.

На выставке Computex 2019 компания показала процессоры с архитектурой Ice Lake и ядрами Sunny Cove.

Новые чипы серий Core i3, i5 и i7 созданы для мобильных устройств, а самый мощный из них в режиме TurboBoost может работать на частоте 4,1 ГГц.

В сравнении с архитектурой Skylake 10-нм процессоры на 18 процентов производительнее, но вот в сравнении с поколением Whiskey Lake производительность нового поколения выросла незначительно.

Встроенная в ядро графическая система выдает 1.12 терафлопсов, что на средних настройках позволит играть в World of Tanks или Fortnite при разрешении 1920х1080 пикселей.

Intel Core с архитектурой Ice Lake поддерживают мониторы в разрешение 5К с частотой до 60 Гц и 4К экраны с частотой 120 Гц.

Все характеристики нового поколения процессоров пока не раскрывают, и это будет сделано в следующем месяце, когда они поступят в продажу.

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