Intel на выставке Computex 2019 показала 10-нанометровые процессоры

Intel представила новое поколение процессоров Core, созданных по 10-нм техпроцессу.

На выставке Computex 2019 компания показала процессоры с архитектурой Ice Lake и ядрами Sunny Cove.

Новые чипы серий Core i3, i5 и i7 созданы для мобильных устройств, а самый мощный из них в режиме TurboBoost может работать на частоте 4,1 ГГц.

В сравнении с архитектурой Skylake 10-нм процессоры на 18 процентов производительнее, но вот в сравнении с поколением Whiskey Lake производительность нового поколения выросла незначительно.

Встроенная в ядро графическая система выдает 1.12 терафлопсов, что на средних настройках позволит играть в World of Tanks или Fortnite при разрешении 1920х1080 пикселей.

Intel Core с архитектурой Ice Lake поддерживают мониторы в разрешение 5К с частотой до 60 Гц и 4К экраны с частотой 120 Гц.

Все характеристики нового поколения процессоров пока не раскрывают, и это будет сделано в следующем месяце, когда они поступят в продажу.