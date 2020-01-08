Intel на CES 2020 привезла планшет с большим гибким дисплеем

Intel в Лас-Вегасе на ежегодную выставку электроники CES 2020 привезла прототип планшета с гибким экраном.

Устройство оснастили 17,3-дюймовый дисплеем, выполненным по технологии OLED, причем экран можно складывать под углом, а нижнюю часть использовать как клавиатуру.

В таком режиме пользователю будет доступен 12,5-дюймовый дисплей для отображения информации.

Представленный планшет получил название Horseshoe. Для него создали отдельную клавиатуру, которую кстати можно накладывать на экран (по боковым частям рамки она крепится на магнитах).

В основе планшета с гибким дисплеем лежит процессор Intel Tiger Lake, который также показали на выставке CES 2020.

В компании Intel рассчитывают, что массово подобные гибриды планшета и ноутбука начнут продавать в 2021 году.

