Intel на CES 2020 привезла планшет с большим гибким дисплеем

Intel на CES 2020 привезла планшет с большим гибким дисплеем09.01.2020 00:18
Intel в Лас-Вегасе на ежегодную выставку электроники CES 2020 привезла прототип планшета с гибким экраном.
Устройство оснастили 17,3-дюймовый дисплеем, выполненным по технологии OLED, причем экран можно складывать под углом, а нижнюю часть использовать как клавиатуру.
В таком режиме пользователю будет доступен 12,5-дюймовый дисплей для отображения информации.
Представленный планшет получил название Horseshoe. Для него создали отдельную клавиатуру, которую кстати можно накладывать на экран (по боковым частям рамки она крепится на магнитах).
В основе планшета с гибким дисплеем лежит процессор Intel Tiger Lake, который также показали на выставке CES 2020.
В компании Intel рассчитывают, что массово подобные гибриды планшета и ноутбука начнут продавать в 2021 году.
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