Intel может возродить 6-летний процессор Pentium G3420

Журналистам стало известно о планах компании Intel по выпуску новых процессоров.

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.

Речь идет о чипе Pentium G3420, выполненном по 22-наномметровому техпроцессу.

В самой компании информацию не комментируют, но есть предположение, что такой процессор снова начнут собирать только для крупных сборщиков компьютеров.

Более того, известно, что Intel будет принимать заказы на процессоры до 26 мая следующего года и до декабря того же года выпустит их необходимое количество.