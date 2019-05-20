Intel и Qualcomm вслед за Google прекратили сотрудничество с Huawei

Крупнейшие американские компании прекратили сотрудничество с Huawei, о чем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, с китайкой компанией приостановили сотрудничество Qualcomm, Broadcom, Intel и Xilinx.

Эти производители прекратили сотрудничество до дальнейшего уведомления от правительства США.

Прекратила сотрудничать с Huawei и компания Google. Все это связано с черным списком Минторга США, который был утвержден президентом США.

Черный список был создан после того, как был объявлен режим «национального ЧП», который связали с угрозами информационным технологиям.