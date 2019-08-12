Intel готовит ПК размером с книжку на базе Core i9-9980HK

У Intel уже существует мощный портативный компьютер Hades Canyon, который ничем не уступает игровым решениям, при этом имеет размеры сопоставимые с книгой.

Сейчас компания готовит новое решение, которое будет носить название Ghost Canyon.

Эта модель придет на смену Hades Canyon и в ее основе будет лежать Core i9-9980HK, а видеокарты установят от Nvidia.

В следующем году появится модель под условным названием Phantom Canyon.

В ее основу уже ляжет процессор Tiger Lake-U с TDP 28 Вт, разработанный по 10-нанометровому техпроцессу.

В этой SoC уже будет интегрирован графический процессор Intel Gen 12 на архитектуре Xe.

Графика в Phantom Canyon будет устанавливаться в ценовом сегменте от 299 до 349 долларов, а по такой цене сейчас предлагают GTX 1660 Ti и RTX 2060.