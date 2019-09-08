Intel готовит новый мощный процессор для энтузиастов

В прошлом году компания Intel выпустила 28-ядерный процессор Xeon W-3175X, который работал на серверной платформе LGA 3647. Данный чип работает на частотах 3,1-4,3 ГГц.

На данный момент Xeon W-3175X остается уникальным решением, которое в первую очередь рассчитано на энтузиастов, но скоро будет представлен подобный вариант, но частотами 2,0-4,1 ГГц.

В базе Sisoftware Sandra заметили новый процессор линейки Xeon-W, который также рассчитан на сокет LGA 3647.

Есть предположение, что новый чип получит название Xeon W-3155X и его будут предлагать дешевле чем старший вариант CPU. Других данных про тестируемый процессор пока нет.