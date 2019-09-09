Intel готовит бюджетный мини-компьютер

Новый компьютер семейства NUC будет очень дешевым, так как его разрабатывают на процессоре выпущенном три года назад. По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.

В его основе ляжет двухъядерный процессор Celeron N3350, работающий на частотах 1,1-2,4 ГГц.

Стоит отметить, что данный чип является одним из самых доступных из мобильной линейки, к тому же для него не нужно активное охлаждение, а значит NUC 8 Rugged будет работать полностью бесшумно.

Будущей новинке еще приписывают 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ SSD накопитель. Размеры компьютера составят 154х108х32 мм.

О цене устройства пока ничего не сообщают, но она должна быть в пределах 150 долларов.