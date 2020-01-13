Intel Core i3-10320 в 3DMark обходит по производительности Core i7-7700

Исходя из тестов компания Intel следующее поколение процессоров сделает очень мощным.

В базе 3DMark был протестирован чип Core i3-10320. Это будущая модель настольных процессоров семейства Comet Lake.

Исходя из данных бенчмарка, новый Core i3 по своим характеристикам похож Core i7-7700, но новый процессор будет мощнее последнего.

В Core i3-10320 будет четыре ядра и режим многопоточности, причем базовая частота CPU составит 3,7 ГГц.

Максимальная частота достигает 4,3 ГГц. У Core i7-7700 те же параметры, только основная частота на 100 МГц ниже.

В 3DMark общая производительность Core i3-10320 оказалась на 5-7% больше, чем у Core i7-7700.