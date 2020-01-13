Intel Core i3-10320 в 3DMark обходит по производительности Core i7-7700

Intel Core i3-10320 в 3DMark обходит по производительности Core i7-770013.01.2020 23:48
Исходя из тестов компания Intel следующее поколение процессоров сделает очень мощным.
В базе 3DMark был протестирован чип Core i3-10320. Это будущая модель настольных процессоров семейства Comet Lake.
Исходя из данных бенчмарка, новый Core i3 по своим характеристикам похож Core i7-7700, но новый процессор будет мощнее последнего.
В Core i3-10320 будет четыре ядра и режим многопоточности, причем базовая частота CPU составит 3,7 ГГц.
Максимальная частота достигает 4,3 ГГц. У Core i7-7700 те же параметры, только основная частота на 100 МГц ниже.
В 3DMark общая производительность Core i3-10320 оказалась на 5-7% больше, чем у Core i7-7700.
Просмотры:Метки: Core i3-10320, Intel