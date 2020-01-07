Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков

Intel на CES 2020 провела отдельную пресс-конференцию, в рамках которой была анонсирована дискретная видеокарта – DG1.

Представленный графический ускоритель в 2020 году появится на ноутбуках, но точной даты выхода DG1 на портативных компьютерах пока не озвучили.

В целом Intel не стала все рассказывать про свой новый продукт, и пока был проведен только анонс, на котором рассказали про ряд преимуществ DG1, но не назвали ни одного параметра.

Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.

Между тем инсайдеры уже узнали кое-что про DG1. По их данным, в видеокарте реализовано 96 исполнительных блоков и 768 потоковых процессоров.

Собственная память в DG1 тоже будет присутствовать, но какой ее будет объём неизвестно.