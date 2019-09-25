Instagram для Android получил тему Dark Mode

Приложение Instagram для самой популярной мобильной ОС получило темную тему.

Пока она доступна на бета-версии Instagram под номером 114.0.0.24.

Кроме темной темы в Instagram ничего не изменилось, а после обновления приложение сразу предлагает включить темные режим.

При его активации все шрифты становят белыми. Режим Dark Mode работает в ленте и разделе сообщений.

Темная тема доступна на устройствах под управлением Android 10, но некоторые пользователи отметили, что она работает и на смартфонах под управлением Android 9 Pie.