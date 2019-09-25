Instagram для Android получил тему Dark Mode

Instagram для Android получил тему Dark Mode25.09.2019 22:20
Приложение Instagram для самой популярной мобильной ОС получило темную тему.
Пока она доступна на бета-версии Instagram под номером 114.0.0.24.
Кроме темной темы в Instagram ничего не изменилось, а после обновления приложение сразу предлагает включить темные режим.
При его активации все шрифты становят белыми. Режим Dark Mode работает в ленте и разделе сообщений.
Темная тема доступна на устройствах под управлением Android 10, но некоторые пользователи отметили, что она работает и на смартфонах под управлением Android 9 Pie.
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