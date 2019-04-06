Инсайдеры обещают тройную камеру всем моделям iPhone 2019

Инсайдеры обещают тройную камеру всем моделям iPhone 201906.04.2019 12:39
Не так давно в Интернете распространили изображение заднего шасси для следующего iPhone, на основании которого создали и рендеры, где показали как расположится камера на задней панели смартфона.
Тогда же упоминалось о том, что неизвестно, будет ли тройная камера во всех трех смартфонах 2019 года, либо ее получит только старшая модель.
Теперь инсайдеры уверяют, что все аппараты американской компании, которые дебютируют традиционно в сентябре, получат тройную камеру.
Откуда такие сведения инсайдер не сообщает.
Фото заднего шасси показало «квадратную» камеру в iPhone 2019
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