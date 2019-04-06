Инсайдеры обещают тройную камеру всем моделям iPhone 2019

Не так давно в Интернете распространили изображение заднего шасси для следующего iPhone, на основании которого создали и рендеры, где показали как расположится камера на задней панели смартфона.



Тогда же упоминалось о том, что неизвестно, будет ли тройная камера во всех трех смартфонах 2019 года, либо ее получит только старшая модель.

Теперь инсайдеры уверяют, что все аппараты американской компании, которые дебютируют традиционно в сентябре, получат тройную камеру.

Откуда такие сведения инсайдер не сообщает.