Инсайдеры: Apple выпустит наушники AirPods 3 до конца 2019 года

Apple новые наушники AirPods представила всего месяц назад, но по слухам американская компания готовит новое поколение AirPods.

Источник утверждает, что Apple AirPods 3 выпустят до конца 2019 года и в них уже будет система шумоподавления.

Сборку AirPods 3 организуют на предприятии тайваньской компании Inventec. Еще часть заказов получит китайская компания Luxshare Precision. Эти же организации сейчас занимаются выпуском AirPods 2.

Стоит отметить, что AirPods является лидером рынка и выпуск еще одной версии наушников позволит компании получить еще большую долю рынка, при условии что в продаже останутся оригинальные AirPods и AirPods 2