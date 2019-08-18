Инсайдер Xiaomishka показал новые телевизоры Redmi TV

Инсайдер Xiaomishka показал новые телевизоры Redmi TV18.08.2019 01:06
Информация о том что под брендом Redmi будут выпускаться телевизоры появилась уже давно, но прямых доказательств этому не было. Инсайдеры сообщали, что в 2019 году появится Redmi TV, а также разные намеки давало руководство китайской компании.
Но инсайдер Xiaomishka показал снимок коробок с телевизорами Redmi TV, которые по всей видимости уже готовятся отправить китайский ритейлерам.
Исходя из этого становится понятно, что презентация Redmi TV состоится в ближайшее время. Но Xiaomishka обещает до этого времени раскрыть характеристики будущей новинки.
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