Инсайдер Xiaomishka показал новые телевизоры Redmi TV

Информация о том что под брендом Redmi будут выпускаться телевизоры появилась уже давно, но прямых доказательств этому не было. Инсайдеры сообщали, что в 2019 году появится Redmi TV, а также разные намеки давало руководство китайской компании.

Но инсайдер Xiaomishka показал снимок коробок с телевизорами Redmi TV, которые по всей видимости уже готовятся отправить китайский ритейлерам.

Исходя из этого становится понятно, что презентация Redmi TV состоится в ближайшее время. Но Xiaomishka обещает до этого времени раскрыть характеристики будущей новинки.