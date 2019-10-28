Инсайдер: Samsung утвердила дизайн Samsung Galaxy S11

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S11 будет представлен в первом квартале 2020 года, но точной даты презентации устройства пока неизвестно.

По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, который уже неоднократно раскрывал некоторые подробности про Galaxy S11, в компании определились с дизайном смартфона.

До этого корейский производитель тестировал несколько прототипов в разном исполнении. Теперь остается дождаться, когда первые изображение будущего смартфона появятся в Сети.

Но пока изображений нет, однако в Сети уже есть прошивка для Galaxy S11, но кто ее опубликовал неизвестно.

За счет нее стало известно, что флагманская серия будет предлагаться под модельными номерами SM-G981U и SM-G986U.