Инсайдер раскрыл почти все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s

Источник раскрыл практически все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s, который будет представлен 18 сентября.

Будущая корейская новинка будет оснащена аккумулятором на 6000 мАч, а это очень большой объем для смартфона, чья толщина не превышает 9 мм.

Как написал сетевой информатор Ишан Агарвал, в Galaxy M30s установят 6,4-дюймовый экран. Его разрешение пока неизвестно. На рынке будет предлагаться две версии смартфона — 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.

На тыльной стороне сканер отпечатка пальца и тройная камера с датчиками 48 Мп, 8 и 5 Мп. С лицевой стороны в каплевидном вырезе разместят 24 Мп датчик. Размеры смартфона – 159х75,1х8,9 мм. О ценах на новинку пока ничего не известно.