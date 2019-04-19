Инсайдер раскрыл особенности камеры нового iPhone

В сентябре состоится презентация новых смартфонов от Apple, и несмотря на то, что до официального показа аппаратов еще далеко, в Сети регулярно появляются различные слухи про новые iPhone.

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что в старших моделях будут тройная камера размещенная в квадратный блок, теперь стало известно, что каждый фотомодуль основной камеры будет по 12 Мп.

По данным авторитетного аналитика и инсайдера Мин-Чи Куо, камера в новых смартфонах iPhone станет основным новшеством.

Было еще сказано, что преемника iPhone XR оснастят двойной камерой.