Инсайдер раскрыл некоторые особенности камерофона Huawei P40

Huawei в камерофонах серии P40 применит технологии, которые использовала в Mate 30 Pro.

Инсайдер под ником Teme в социальной сети раскрыл некоторые характеристики будущего Huawei P40.

По данным сетевого информатора, в смартфоне установят 6,57-дюймовый AMOLED экран с отверстием под фронтальную камеру.

Сам дисплей будет с очень сильно загнутыми краями – «экран-водопад». Такое решение китайская компания применила в Mate 30 Pro.

Также сообщается, что P40 получит поддержку сетей пятого поколения и процессор Kirin 990.

Что касается камеры, то ожидается, что в смартфоне установят основной датчик на 64 Мп. Еще в блоке основной камеры будет ToF датчик, широкоугольный модуль на 52 Мп, перископная камера и кинематографический сенсор для видеосъёмки.

С фронтальной стороны будет тройная камера с датчиками на 32 и 20 Мп, а третий модуль будет для измерения глубины сцены.

6.57″ pph, 2K/FHD+, HDR, DCI-P3, WF AMOLED Display

A simpler name would be nice???? pic.twitter.com/i3AM0O1Y3E

— Teme (特米) (@RODENT950) 8 декабря 2019 г.