Инсайдер показал защитные пелёнки для линейки Samsung Galaxy S11

Презентация новых флагманов от Samsung состоится только в феврале, и до этого времени инсайдеры раскроют все основные характеристики смартфонов, а также их внешность.

Известный сетевой информатор Ice Universe на своей страничке в социальной сети показал защитные пленки для смартфонов Samsung Galaxy S11e, Galaxy S11 и Galaxy S11+.

Стоит отметить, что ранее сообщалось об отказе от названия Galaxy S11 в пользу Galaxy S20, но данная информация пока не подтверждена.

Защитные пленки прекрасно демонстрируют габариты будущих смартфонов, и показывают размер верхней и нижней рамок, которые оказались очень узкими (визуально не более 1 мм).

Напомним, презентация флагманской линейки состоится 18 февраля на специальном мероприятии, на котором должны еще представить новые беспроводные наушники, смарт-часы и по слухам новый раскладной смартфон с гибким экраном.